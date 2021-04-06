***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,07350821Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,66 % 0,01082414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.805,58 % 0,14064997Fon Yönetim Ücreti4.052,24 % 0,06472571Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00466726Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.034,9 % 0,0325031TOPLAM GİDERLER20.464,66 % 0,32687839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.260.634,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923688BIST