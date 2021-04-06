***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,07350821
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,66 % 0,01082414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.805,58 % 0,14064997
Fon Yönetim Ücreti
4.052,24 % 0,06472571
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00466726
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.034,9 % 0,0325031
TOPLAM GİDERLER
20.464,66 % 0,32687839
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.260.634,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923688
BIST
14:091.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,48
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:098,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:099,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:09457,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,16
|Açılış
|: 457,19
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.857.567
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.558.257
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.194.033
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.177.495
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|EKGYO
|1,98
|805.965.434
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,38
|710.349.389
|% 3,08
|
|THYAO
|12,82
|566.091.780
|% 0,47
|
|GARAN
|6,72
|553.358.682
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,41
|536.479.158
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,98
|805.965.434
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|240.166.764
|% -1,83
|
|IHLGM
|1,15
|101.800.964
|% 1,77
|
|GARAN
|6,72
|553.358.682
|% -1,03
|
|TSKB
|1,37
|109.897.697
|% -0,72
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1729
|8,1750
|% 0,58
|
|Euro
|9,7256
|9,7352
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2671
|11,3236
|% 0,48
|
|Frank
|8,7726
|8,8255
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1758
|2,1867
|% 0,62
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-7,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|9,61
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|4,64
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,32
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,63
|