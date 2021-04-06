***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00067276
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.614,7 % 0,00082079
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.600,97 % 0,00885904
Fon Yönetim Ücreti
283.385,29 % 0,04142708
Hisse Senedi Komisyonu
8.574,58 % 0,00125349
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00004272
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
121.189,57 % 0,01771627
TOPLAM GİDERLER
484.259,39 % 0,07079215
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
684.058.027,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923689
BIST
14:051.403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,17
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:058,1860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:059,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0697
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:05457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.852.995
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.556.001
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.192.034
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.148.899
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|9.791.851
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,75
|107.626
|% -7,26
|
|EKGYO
|1,97
|792.587.131
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,34
|704.306.172
|% 2,64
|
|THYAO
|12,85
|547.386.760
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,41
|528.574.678
|% 0,68
|
|GARAN
|6,72
|525.457.202
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,97
|792.587.131
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|232.349.727
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|96.897.517
|% 1,77
|
|GARAN
|6,72
|525.457.202
|% -1,03
|
|TSKB
|1,38
|105.663.347
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1785
|8,1846
|% 0,69
|
|Euro
|9,7275
|9,7376
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2585
|11,3150
|% 0,41
|
|Frank
|8,7561
|8,8088
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,04
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,05
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|2,92
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,49
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, VAKBN
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, THYAO
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 6 kaybederek (% -0.95 ) 1, 212
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, UMPAS, KLMSN, NTGAZ, BRKO, MRSHL, GEDIK, TKURU
-
14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, UTPYA, TRILC