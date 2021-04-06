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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 11:04



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00127973
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.655,9 % 0,00073854
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.685,88 % 0,0207684
Fon Yönetim Ücreti
1.582.789,87 % 0,44013691
Hisse Senedi Komisyonu
116.856,84 % 0,03249516
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
192,89 % 0,00005364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00008125
Türev Araçlar Komisyonu
156.425,26 % 0,04349821
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.441,91 % 0,00735288
TOPLAM GİDERLER
1.964.942,83 % 0,54640473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
359.613.071,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923692


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Tam 3.007 3.085 9,61  
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Çeyrek 729 746 2,32  
Gümüş.Ons 24,92 24,95 -0,23  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,01  
B. Petrol 63,37 63,37 0,63  
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