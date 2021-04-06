***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00208248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.732,79 % 0,0007841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.391,84 % 0,02597029Fon Yönetim Ücreti858.217,78 % 0,38835078Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu650,74 % 0,00029447Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu26.050,52 % 0,01178808Borsa Para Piyasası Komisyonu1.010,4 % 0,00045721Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00013222Türev Araçlar Komisyonu33.185,87 % 0,01501689Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.598,89 % 0,01203622TOPLAM GİDERLER1.009.733,11 % 0,45691275DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.990.356,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923695BIST