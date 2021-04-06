***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00208248
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.732,79 % 0,0007841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.391,84 % 0,02597029
Fon Yönetim Ücreti
858.217,78 % 0,38835078
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
650,74 % 0,00029447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
26.050,52 % 0,01178808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.010,4 % 0,00045721
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00013222
Türev Araçlar Komisyonu
33.185,87 % 0,01501689
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.598,89 % 0,01203622
TOPLAM GİDERLER
1.009.733,11 % 0,45691275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.990.356,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923695
BIST
14:031.403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -18,05
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:038,1846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:039,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:03458,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,32
|Açılış
|: 458,35
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.852.995
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.556.001
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.192.034
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.148.899
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|9.791.851
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,75
|107.626
|% -7,26
|
|EKGYO
|1,97
|792.587.131
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,34
|704.306.172
|% 2,64
|
|THYAO
|12,85
|547.386.760
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,41
|528.574.678
|% 0,68
|
|GARAN
|6,72
|525.457.202
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,97
|792.587.131
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|232.349.727
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|96.897.517
|% 1,77
|
|GARAN
|6,72
|525.457.202
|% -1,03
|
|TSKB
|1,38
|105.663.347
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1785
|8,1846
|% 0,69
|
|Euro
|9,7275
|9,7376
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2971
|11,3538
|% 0,75
|
|Frank
|8,7923
|8,8453
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1803
|2,1912
|% 0,83
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-7,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|9,61
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|4,64
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,32
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,63
|