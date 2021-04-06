***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 12:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00205695
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.597,1 % 0,00071384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.825,69 % 0,02048231
Fon Yönetim Ücreti
144.777,88 % 0,06471011
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001306
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.945,28 % 0,00980869
TOPLAM GİDERLER
219.040,23 % 0,0979025
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.733.020,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923754
BIST
14:351.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,95
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:358,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:359,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:35455,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 455,80
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:33
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1818
|% 0,66
|
|Euro
|9,7228
|9,7415
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2725
|11,3290
|% 0,53
|
|Frank
|8,7676
|8,8204
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1743
|2,1852
|% 0,55
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-8,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,40
|
Seans Raporu
14:33
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-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, VAKBN, KOZAA
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 92 kaybederek (% -1.14 ) 1, 209
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, MTRKS, FRIGO, BRKO, CEOEM, TKURU, UMPAS, GEDIK, MRSHL, KLMSN
-
14:45
FLAP, NTGAZ, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
TRILC, SONME, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında