***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00064071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.592,6 % 0,00077861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.852,56 % 0,00916809Fon Yönetim Ücreti371.904,66 % 0,05177712Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,73 % 0,00000038Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu98,29 % 0,00001368Borsa Para Piyasası Komisyonu7,17 % 0,000001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00004068Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.116,72 % 0,00586355TOPLAM GİDERLER490.469,01 % 0,06828382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ718.279.980,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923756BIST