***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00881276Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,73 % 0,00129782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.779,02 % 0,05702538Fon Yönetim Ücreti128.776,36 % 0,24660047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar597.648,89 % 1,14446859Türev Araçlar Komisyonu1.669,73 % 0,00319745Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.045,29 % 0,0249811TOPLAM GİDERLER776.199,1 % 1,48638357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.220.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924150BIST