***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00516091Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,57 % 0,00075985Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.015,95 % 0,03814647Fon Yönetim Ücreti115.442,43 % 0,12946047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu781,16 % 0,00087602Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu34.140,74 % 0,03828641Vergiler ve Diğer Harcamalar22.411,38 % 0,02513277Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.977,23 % 0,01006732TOPLAM GİDERLER221.048,54 % 0,24789021DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.171.951,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924154BIST