***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0,02931413Fon Yönet Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00021522Türev Araçlar Komisyonu4.729,92 % 0,00348383Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.873,59 % 0,00727241TOPLAM GİDERLER236.146,62 % 0,17393413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.767.844,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924157BIST