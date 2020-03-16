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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.03.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her İş Günü saat 13:00 kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Yatırımcıların her iş günü saat 13.00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği günü takip eden iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her iş günü saat 13.00'dan sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise talimatın verildiği günü takip eden ikinci iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her İş Günü saat 13:00 kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, her iş günü saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/tesa-serbest-doviz-ozel-fon/ Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0005753 0,21 0,0005753 0,21




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829389


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KUYAS 1,10 13.241.264 % 3,77  
IHGZT 4,00 128.896 % 3,36  
YAPRK 6,10 1.038.847 % 0,49  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8461 7,8854 % 1,27  
Frank 6,7703 6,8111 % 2,18  
Riyal 1,7077 1,7162 % 1,57  
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Altın Gr. 312 312 0,31  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 13,12 13,15 -1,59  
Gümüş Gr. 2,70 2,70 -0,30  
B. Petrol 29,94 29,94 -3,91  
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