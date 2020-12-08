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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.12.2020 12:11



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/trend-fonlar/90-serbest-fon/ Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye?de ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak getiri eğrisinin uzun vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Fon yerli ve/veya yabancı her türlü yatırım aracına da yatırım yapabilecektir.Yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892051


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Tam 3.094 3.173 37,93  
Yarım 1.496 1.535 18,34  
Çeyrek 750 767 9,18  
Gümüş.Ons 24,52 24,55 -0,01  
Gümüş Gr. 6,16 6,18 0,01  
B. Petrol 48,48 48,48 -0,31  
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