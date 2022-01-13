***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2022 17:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2021-31/12/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993620
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2865
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3606
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05790,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 13,27
|Açılış
|: 790,24
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5006
|13,5100
|% 2,17
|
|Euro
|15,4878
|15,5168
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,5134
|18,6063
|% 2,42
|
|Frank
|14,7946
|14,8837
|% 2,64
|
|Riyal
|3,5914
|3,6094
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-10,20
|
|Altın Gr.
|790
|790
|13,37
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,15
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
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17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem