***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2022 16:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/04/2022-30/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029270
BIST
16:182.436
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -54,50
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.435
16:1815,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0766
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:1816,2232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1407
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:18911,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,73
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ULUUN
|10,38
|72.638.181
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.713.707
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.931.852
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.905.348
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.842.927
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.693.464
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.131.946
|% -9,98
|
|THYAO
|41,80
|2.340.884.245
|% -0,95
|
|SISE
|19,81
|2.120.012.005
|% -1,15
|
|KRDMD
|16,35
|1.759.022.239
|% -1,33
|
|ASELS
|23,94
|1.535.914.947
|% -0,99
|
|SAHOL
|20,06
|1.221.813.443
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|573.792.845
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,69
|735.651.156
|% -3,30
|
|VAKBN
|4,41
|519.416.714
|% -3,92
|
|KARSN
|5,19
|578.248.195
|% 1,37
|
|KRDMD
|16,35
|1.759.022.239
|% -1,33
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3260
|15,3374
|% 0,60
|
|Euro
|16,2177
|16,2411
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,8256
|18,9200
|% 0,43
|
|Frank
|15,3681
|15,4607
|% 0,62
|
|Riyal
|4,0724
|4,0928
|% 0,36
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|5,77
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-29,19
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-14,13
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,63
|