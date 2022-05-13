***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 10:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim mi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 09.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21196 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030095
BIST
10:572.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,16
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
10:5715,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0748
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:5716,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1269
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:57907,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,61
|Açılış
|: 907,20
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|60.932.538
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|3.737.234
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|5.133.759
|% 9,93
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.118.284
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.209.044
|% -9,98
|
|KAPLM
|65,10
|53.058.602
|% -6,53
|
|PKENT
|176,10
|86.591.907
|% -5,27
|
|THYAO
|42,60
|1.079.046.270
|% 1,77
|
|SAHOL
|19,28
|702.857.391
|% 1,74
|
|SISE
|19,95
|637.567.829
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|393.123.139
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,99
|325.256.515
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,77
|191.961.691
|% 3,57
|
|EKGYO
|2,69
|116.173.455
|% 0,75
|
|SAHOL
|19,28
|702.857.391
|% 1,74
|
|SISE
|19,95
|637.567.829
|% 1,79
|
|THYAO
|42,60
|1.079.046.270
|% 1,77
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4581
|15,4663
|% 0,53
|
|Euro
|16,1179
|16,1412
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8372
|18,9317
|% 0,86
|
|Frank
|15,3875
|15,4802
|% 0,91
|
|Riyal
|4,1082
|4,1288
|% 0,65
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,84
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,27
|
Seans Raporu
10:56
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11:10RYSAS
Yüzde 4.74 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 160 adet işlem
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11:09SMRTG
Yüzde 7.29 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 239, 592 adet işlem
-
11:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 91 artarak (% 0.97 ) 2, 687
-
11:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SAHOL
-
11:08XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 7, 193.00 milyon TL de