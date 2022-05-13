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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.05.2022 10:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Bildirim mi A.Ş  Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut  Portföy  17.0   Serbest   Fon   " un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   09.05.2022  tarih  ve   E-12233903-305.01.01 -21196    sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030095


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 188,20 374.518 % 9,99  
UZERB 43,38 535.222 % 9,99  
KONKA 22,76 60.932.538 % 9,95  
IMASM 32,06 3.737.234 % 9,95  
GLBMD 7,86 5.133.759 % 9,93  
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10:56 Alış Satış %  
Dolar 15,4581 15,4663 % 0,53  
Euro 16,1179 16,1412 % 0,85  
Sterlin 18,8372 18,9317 % 0,86  
Frank 15,3875 15,4802 % 0,91  
Riyal 4,1082 4,1288 % 0,65  
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10:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 4,84  
Altın Gr. 908 908 8,51  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,92 20,96 0,26  
Gümüş Gr. 10,41 10,43 0,21  
B. Petrol 109 109 1,27  
Seans Raporu 10:56
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