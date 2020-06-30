***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.6199 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu "Azimut Portföy BEG Serbest Özel Fon" izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Değişiklikler 29.06.2020 tarihi itibari ile geçerlidirDuyuru Metni yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853489BIST