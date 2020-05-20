***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.05.2020 14:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845917
BIST
15:34102.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 655,36
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
15:346,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
15:347,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4524
En Düşük
7,3878
15:34382,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,18
|Açılış
|: 382,11
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|15.354.737
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.537.549
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.536.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.416.932
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.411.328
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|TUKAS
|14,21
|120.182.768
|% -9,37
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,13
|953.906.154
|% 2,74
|
|THYAO
|10,95
|544.214.344
|% 1,39
|
|GARAN
|7,74
|481.278.706
|% -0,13
|
|SASA
|10,33
|459.623.911
|% 0,58
|
|MGROS
|34,60
|442.295.110
|% 5,04
|
|EKGYO
|1,35
|218.139.463
|% 3,05
|
|ALKIM
|13,13
|953.906.154
|% 2,74
|
|AFYON
|2,86
|203.567.593
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,47
|162.335.025
|% 0,41
|
|ODAS
|1,88
|123.301.009
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,30
|
|Frank
|7,0048
|7,0470
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,81
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.504
|7,50
|
|Tam
|2.545
|2.569
|7,70
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|3,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,50
|35,50
|0,85
|