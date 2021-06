***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGabriele Roberto BLEI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Azimut Holding S.p.A. İş Geliştirme Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim KuruluFilippo FONTANA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Az Life Ltd. ve Azimut Grup Mali İşler Başkanı Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu,İç Kontrolden ve Finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiGiorgio MEDDA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcra Kurulu Başkanı Azimut Grup Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,İcra Kurulu BaşkanıMattia STERBIZZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Azimut (DFIC) Ltd. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hukuk Bölge Müşaviri 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim KuruluMASSIMO GUIATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2019 Bağımsız Üye DeğilMurat SALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel MüdürAbdullah Selim KUNT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel Müdür YardımcısıANDREA ALIBERTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANIMURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİKORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİSEVAL YÜCE MÜFETTİŞASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜMÜJDE YAMAN OPERASYON UZMANIYASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜKORAY UCUZAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISIBAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİNİLGÜN TAŞCIOĞLU SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜMEHMET SARP VARLIK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜSABRİ KILIÇOĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜELİF HÜLYA ERGÜN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜHAZEL ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜDEMET KARDEŞ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜMEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLERİLKNUR EYÜBOĞLU ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜGÖKÇE ÜSKÜPLÜ DEMİRHAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜBEKİR TAMER GÖKALP PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜAYLİN BAKAY TERCAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜSİMGE ÇAĞLAR PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜİREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜNALAN ÇALIŞAN HERGÜL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜBERNA BAYRAKTAROĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜÖZLEM TORUN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜSEVDA SARP ÖZSÖNMEZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Hisse Senedi-SERCAN ÇALIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISIHANDE İNAÇ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜFATMA VONAL İDARİ İŞLERİHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISIMURAT TANRIVERDİ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜÖZGÜR ESER PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜAYŞEN ÜNAL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜTURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISIALPER ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-HİSSE SENEDİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941362BIST