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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2022 10:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Gabriele Roberto BLEI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Azimut Holding S.p.A. İş Geliştirme Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu
Filippo FONTANA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Az Life Ltd. ve Azimut Grup Mali İşler Başkanı Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu,İç Kontrolden ve Finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Giorgio MEDDA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcra Kurulu Başkanı Azimut Grup Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,İcra Kurulu Başkanı
Mattia STERBIZZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Azimut (DFIC) Ltd. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hukuk Bölge Müşaviri 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu
Murat SALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel Müdür
Abdullah Selim KUNT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel Müdür Yardımcısı
ANDREA ALIBERTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
ALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE ORUÇ OPERASYON YÖNETMENİ
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
İHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
ALPER ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-HİSSE SENEDİ
FATMA GİZEM SİNGER OPERASYON UZMANI
AYSEL YILMAZ TURUNÇ OPERASYON UZMANI
MUHAMMED KIRAÇ FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON YÖNETMENİ
ORKUN ÇOŞKUN FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
BÜŞRA ERDİL FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
NAZLI DÜĞMELİ MEVZUAT VE UYUM BİRİMİ YÖNETİCİSİ
HAKAN ELMAS PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024688


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Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 -0,05  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 -0,05  
B. Petrol 105 105 -0,38  
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