***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 22.587,45 % 0,000437 % 0,021218 % 4.855,077541Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 33.405,52 % 0,00753 % 0,03138 % 416,737348Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 265,37 % 0,029999 % 0,000249 % 0,830949Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70,05 % 0,03 % 0,000066 % 0,219339İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.302,48 % 0,200157 % 0,059463 % 29,708361TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 253,84 % 0,030001 % 0,000238 % 0,794797Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.661,65 % 0,03 % 0,005318 % 17,727591ING Menkul Değerler A.Ş. 563,54 % 0,025001 % 0,000529 % 2,117361Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 211,49 % 0,0105 % 0,000199 % 1,891949Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 3.648,89 % 0,03 % 0,003428 % 11,425288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881542BIST