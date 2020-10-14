***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.591,03 % 0,00045 % 0,011306 % 2.513,336558
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 29.317,24 % 0,008088 % 0,072201 % 892,710223
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 930,61 % 0,03 % 0,002292 % 7,639442
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.551,39 % 0,03 % 0,006283 % 20,944492
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 674,81 % 0,0105 % 0,001662 % 15,827357
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 4.300,66 % 0,03 % 0,010591 % 35,304345
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881544
BIST