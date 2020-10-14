***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 16:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 36 % 0,0003 % 0,000612 % 203,851225
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 572,69 % 0,005198 % 0,009729 % 187,170271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881555
BIST
17:431.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:437,9104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
17:439,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:43485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,69
|Açılış
|: 485,24
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|TRCAS
|5,28
|128.467.113
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.138.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.933.841
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.311.744
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.669.004
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|5.967.791.206
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,70
|2.600.176.600
|% 4,36
|
|ODAS
|3,70
|2.021.462.462
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,05
|1.657.997.651
|% 9,32
|
|GARAN
|7,13
|952.107.524
|% 0,56
|
|PETKM
|4,81
|5.967.791.206
|% 5,95
|
|ZOREN
|3,05
|1.657.997.651
|% 9,32
|
|ODAS
|3,70
|2.021.462.462
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,91
|701.833.349
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|301.064.737
|% 3,51
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9068
|7,9104
|% -0,11
|
|Euro
|9,3010
|9,3087
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,2983
|10,3499
|% 0,84
|
|Frank
|8,6368
|8,6888
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1023
|2,1129
|% -0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|15,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|0,08
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,70
|