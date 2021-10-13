***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 15:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 105,19 % 0,000984 % 0,000097 % 9,885876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970247
BIST
16:391.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.416
16:399,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0967
En Düşük
9,0017
16:3910,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0785
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5231
En Düşük
10,4123
16:39518,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,71
|Açılış
|: 518,09
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
518,39
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler16:39
|LUKSK
|49,50
|9.628.912
|% 10,00
|
|FROTO
|176,70
|1.294.868.205
|% 9,41
|
|ANELE
|2,69
|47.749.441
|% 8,47
|
|RALYH
|4,78
|4.472.802
|% 8,14
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|AKFGY
|6,11
|54.606.019
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,25
|7.755.737
|% -7,99
|
|ALBRK
|1,66
|132.536.299
|% -7,26
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|GESAN
|23,70
|232.754.964
|% -0,25
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|PGSUS
|78,00
|117.300.372
|% 1,10
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|PEKGY
|0,96
|20.997.790
|% -1,03
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|FORMT
|1,27
|19.126.955
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,23
|37.327.301
|% -0,31
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0736
|9,0760
|% 0,45
|
|Euro
|10,5042
|10,5097
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,3371
|12,3990
|% 0,79
|
|Frank
|9,7492
|9,8079
|% 0,84
|
|Riyal
|2,4130
|2,4251
|% 0,47
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|18,81
|
|Altın Gr.
|516
|516
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.471
|24,00
|
|Tam
|3.403
|3.488
|24,91
|
|Yarım
|1.645
|1.687
|12,04
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,09
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,83
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:50XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 15, 022.00 milyon TL de
-
16:49SELVA
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 412 adet işlem
-
16:46YEOTK
Yüzde 8.19 oranında artışla 83.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 591, 173 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 1 artarak (% 0.33 ) 1, 250