***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 15:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.516,05 % 0,000379 % 0,003747 % 989,38355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970255
BIST
17:031.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.415
17:039,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1012
En Düşük
9,0017
17:0310,5318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1006
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5359
En Düşük
10,4123
17:03521,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 9,95
|Açılış
|: 521,33
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
521,33
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KTSKR
|33,72
|32.092.320
|% 9,34
|
|YEOTK
|83,55
|315.854.044
|% 8,58
|
|ANELE
|2,69
|66.238.350
|% 8,47
|
|TDGYO
|6,94
|6.731.891
|% 7,60
|
|OZBAL
|18,17
|92.104.162
|% 5,95
|
|PENTA
|185,60
|8.751.155
|% -3,58
|
|DERHL
|4,93
|7.312.219
|% -3,33
|
|MERCN
|9,70
|24.553.819
|% -3,29
|
|MAREN
|8,40
|145.198.471
|% -2,78
|
|KARYE
|15,08
|17.457.659
|% -2,20
|
|FROTO
|176,90
|1.426.721.716
|% 9,54
|
|THYAO
|14,24
|1.287.546.525
|% 1,71
|
|ASELS
|16,44
|1.138.211.185
|% 0,61
|
|GARAN
|9,43
|1.111.882.910
|% -0,74
|
|TUPRS
|122,60
|745.908.769
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,83
|532.905.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|354.827.153
|% -0,82
|
|GARAN
|9,43
|1.111.882.910
|% -0,74
|
|ODAS
|1,48
|166.704.170
|% -0,67
|
|PETKM
|6,16
|651.371.437
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0941
|9,1009
|% 0,73
|
|Euro
|10,5235
|10,5277
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,3552
|12,4171
|% 0,94
|
|Frank
|9,7617
|9,8205
|% 0,97
|
|Riyal
|2,4153
|2,4274
|% 0,56
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|24,76
|
|Altın Gr.
|519
|520
|8,13
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|43,00
|
|Tam
|3.420
|3.506
|42,70
|
|Yarım
|1.653
|1.696
|20,65
|
|Çeyrek
|829
|848
|10,33
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,14
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,84
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:13FROTO
Yüzde 9.54 oranında artışla 176.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 246, 613 adet işlem
-
17:11OZBAL
Yüzde 5.95 oranında artışla 18.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 124, 962 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 67 kaybederek (% -0.04 ) 1, 524
-
17:10XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 15, 784.00 milyon TL de
-
17:10KTSKR
Yüzde 9.01 oranında artışla 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 998 adet işlem