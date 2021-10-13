***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 15:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970259
BIST
17:121.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.413
17:129,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:1210,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0945
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:12521,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 10,57
|Açılış
|: 522,12
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
522,13
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:09
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,04
|11.244.325
|% 9,15
|
|FROTO
|176,20
|1.443.786.188
|% 9,10
|
|ANELE
|2,69
|68.348.320
|% 8,47
|
|KTSKR
|33,32
|33.019.095
|% 8,04
|
|PRKAB
|19,17
|22.632.926
|% -10,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.464.273
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.650.280
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,18
|8.258.847
|% -8,88
|
|FROTO
|176,20
|1.443.786.188
|% 9,10
|
|THYAO
|14,22
|1.314.173.896
|% 1,57
|
|GARAN
|9,38
|1.188.437.717
|% -1,26
|
|ASELS
|16,40
|1.171.611.205
|% 0,37
|
|TUPRS
|122,40
|766.762.226
|% -3,62
|
|EKGYO
|1,82
|535.304.754
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|388.091.134
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.188.437.717
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|172.583.588
|% -0,67
|
|PETKM
|6,15
|664.956.094
|% -0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1018
|9,1036
|% 0,76
|
|Euro
|10,5316
|10,5369
|% 1,01
|
|Sterlin
|12,3465
|12,4084
|% 0,87
|
|Frank
|9,7636
|9,8224
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4152
|2,4273
|% 0,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|24,76
|
|Altın Gr.
|519
|520
|8,13
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|43,00
|
|Tam
|3.420
|3.506
|42,70
|
|Yarım
|1.653
|1.696
|20,65
|
|Çeyrek
|829
|848
|10,33
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,14
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,84
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 07 kaybederek (% -0.27 ) 1, 520
-
17:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse FROTO, THYAO, GARAN
-
17:25XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 16, 534.00 milyon TL de
-
17:25SRVGY
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 983 adet işlem