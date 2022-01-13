***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 18:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 135.775,82 % 0,000442 % 0,008337 % 1.885,835363
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 718.072,64 % 0,006099 % 0,044089 % 722,909168
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000061 % 0,202618
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.683 % 0,03 % 0,000103 % 0,34445
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 88.015,34 % 0,013828 % 0,005404 % 39,080607
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.169,93 % 0,03 % 0,000072 % 0,239442
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 242,26 % 0,03 % 0,000015 % 0,049581
ING Menkul Değerler A.Ş. 7.646,27 % 0,025 % 0,000469 % 1,877897
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 89.991,55 % 0,03 % 0,005525 % 18,418031
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20,24 % 0,029994 % 0,000001 % 0,004143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993656
BIST