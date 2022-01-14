***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 14:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994103
BIST
14:392.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,98
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:3913,5445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0375
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:3915,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0697
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:39791,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,13
|Açılış
|: 791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ASUZU
|36,54
|32.773.174
|% 5,61
|
|ANHYT
|13,08
|20.004.800
|% 5,31
|
|ADEL
|36,00
|10.569.185
|% 4,17
|
|ALGYO
|34,42
|98.112.187
|% 3,36
|
|ATAGY
|4,00
|2.884.549
|% 2,30
|
|ATSYH
|9,40
|245.321
|% -2,59
|
|ALARK
|14,18
|120.230.613
|% -1,73
|
|ARCLK
|53,35
|388.759.880
|% -1,57
|
|ARSAN
|3,85
|5.254.502
|% -1,53
|
|ALKA
|16,74
|2.755.673
|% -1,24
|
|ASELS
|24,00
|509.289.510
|% -1,23
|
|AKBNK
|7,52
|433.604.593
|% -0,53
|
|ARCLK
|53,35
|388.759.880
|% -1,57
|
|ALARK
|14,18
|120.230.613
|% -1,73
|
|ALGYO
|34,42
|98.112.187
|% 3,36
|
|AKBNK
|7,52
|433.604.593
|% -0,53
|
|ASELS
|24,00
|509.289.510
|% -1,23
|
|ALARK
|14,18
|120.230.613
|% -1,73
|
|ARCLK
|53,35
|388.759.880
|% -1,57
|
|AYEN
|8,59
|32.951.998
|% 5,66
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5310
|13,5445
|% -0,28
|
|Euro
|15,4921
|15,5119
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,4901
|18,5828
|% -0,33
|
|Frank
|14,7653
|14,8543
|% -0,50
|
|Riyal
|3,5912
|3,6092
|% -0,46
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,76
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.233
|5.365
|-28,98
|
|Yarım
|2.529
|2.595
|-14,01
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|1,10
|
Seans Raporu
14:39
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14:54LKMNH
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 629 adet işlem
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -0.78 ) 1, 852
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14:52
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14:52
BRMEN, AYEN, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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