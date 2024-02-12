***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.02.2024 16:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 12.02.2024 tarihinde 13.02.2024 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248869
BIST
'
17:389.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 95,40
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:3830,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0316
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:3833,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:381.990,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.990,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.115.428.750
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,00
|8.207.890.084
|% 0,00
|
|SASA
|40,22
|4.676.496.988
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.371.087.548
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.707.597.579
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|642.072.766
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.161.475.755
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|374.845.551
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7014
|30,7051
|% 0,10
|
|Euro
|33,0790
|33,1113
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,6251
|38,8188
|% -0,01
|
|Frank
|34,8854
|35,0955
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|880,99
|882,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,11
|887,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,96
|2.017,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49KFEIN
Yüzde 9.58 oranında artışla 155.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 206 adet işlem
-
17:48PLTUR
Yüzde 8.92 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 383, 437 adet işlem
-
17:47IDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 765 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 81 artarak (% 0.62 ) 7, 985
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARBL, MEGMT, GLBMD, MRSHL, IMASM, KIMMR, KARYE, ETYAT, UFUK, BAYRK