***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 14:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
27,16 % 0,0000135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.086,28 % 0,00153428
Fon Yönetim Ücreti
11.574,59 % 0,00575407
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Me
17:421.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:428,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:429,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7000
En Düşük
9,6650
17:42461,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,69
|Açılış
|: 461,00
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:42
|SAMAT
|6,82
|42.182.954
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.128.223
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|40.972.374
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.457.518
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.889.382
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|581.442.595
|% 0,68
|
|THYAO
|12,55
|573.529.139
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.085.375
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.591.531
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.941.251
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|662.277.820
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.187.475
|% 0,00
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1474
|8,1540
|% 0,10
|
|Euro
|9,6700
|9,6800
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7848
|8,8377
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
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17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de
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17:56SILVR
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 114 adet işlem
-
17:55KATMR
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 057, 945 adet işlem
-
17:54GLRYH
Yüzde 8.46 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 549, 250 adet işlem