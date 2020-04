***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80 i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bununla birlikte, fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve Yatırım Fonları Tebliği nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış ürünler, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. 5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 28.04.2014 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Alp Ertekin 19.06.2018 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin İrez 17.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelçuk Seren 01.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol/ Müdür 2016 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol / Direktör 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi / Direktör 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem- Portföy Yöneticisi / Direktör 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre Şahin 01.04.2020 2011 - 2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi / Yönetici 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış / Yönetici 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler / Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı