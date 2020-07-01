***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2020 11:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. Garanti Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi süresiz
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853685
BIST
12:46115.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -777,75
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.703
12:466,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:467,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6832
12:46394,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,82
|Açılış
|: 394,29
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.891.325
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.154.995
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|8.418.572
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|NUHCM
|16,59
|6.276.626
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|AKGUV
|3,03
|17.526.708
|% -5,31
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,23
|1.198.232.655
|% -0,62
|
|ASELS
|32,88
|895.387.666
|% 1,23
|
|GARAN
|8,35
|647.331.490
|% -1,30
|
|ODAS
|2,59
|629.345.059
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,02
|584.841.604
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,23
|1.198.232.655
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|584.841.604
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|629.345.059
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,50
|300.460.048
|% 3,45
|
|KARSN
|3,03
|397.612.886
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4754
|8,5179
|% 0,01
|
|Frank
|7,2073
|7,2508
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,70
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,70
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|1,23
|