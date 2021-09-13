***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2021 14:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 28.04.2014 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Po
16:081.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:088,4496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:089,9680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:08485,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 485,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:08
|CRFSA
|42,46
|8.130.490
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|360.903.475
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.679.704
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.158.658
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.670.139
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.091.068
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.296.009
|% -9,99
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|EUHOL
|2,80
|36.824.356
|% -5,72
|
|SELGD
|6,81
|8.581.083
|% -5,42
|
|GARAN
|9,46
|998.237.764
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|516.118.888
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,50
|482.873.127
|% 0,81
|
|BRLSM
|10,91
|481.015.229
|% 7,59
|
|KOZAL
|102,60
|465.700.966
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,50
|482.873.127
|% 0,81
|
|GARAN
|9,46
|998.237.764
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|516.118.888
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|103.412.339
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,66
|306.904.078
|% 0,35
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4471
|8,4496
|% -0,07
|
|Euro
|9,9617
|9,9680
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6565
|11,7149
|% -0,09
|
|Frank
|9,1255
|9,1805
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2470
|2,2583
|% -0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,26
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-5,17
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,51
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,09
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:22KOZAA
Yüzde 5.59 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 040, 294 adet işlem
-
16:21UNLU
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 304, 084 adet işlem
-
16:19YESIL
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 336, 887 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 04 artarak (% 0.46 ) 1, 543
-
16:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN