***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata, para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına