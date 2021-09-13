***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2021 14:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata, para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05491,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,07
|Açılış
|: 491,00
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.993
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|534.375.865
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4391
|8,4478
|% 0,26
|
|Euro
|9,9822
|9,9872
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6640
|11,7225
|% 0,29
|
|Frank
|9,1508
|9,2059
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|13,10
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,79
|73,79
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260