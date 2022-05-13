***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 02.02.2016 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 02.02.2016 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yö
16:232.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,27
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:2315,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:2316,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0572
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:23896,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,48
|Açılış
|: 896,12
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KRONT
|41,80
|40.404.202
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.535.165
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|270.689.550
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.062.755
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.518.155
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.780.186
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|142.736.233
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.345.333
|% -9,95
|
|THYAO
|42,02
|2.694.795.232
|% 0,38
|
|SAHOL
|19,27
|2.052.312.002
|% 1,69
|
|SISE
|19,67
|1.639.345.375
|% 0,36
|
|KRDMD
|15,55
|1.060.720.179
|% -1,40
|
|TUPRS
|254,00
|957.067.956
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,79
|930.380.685
|% 4,12
|
|KARSN
|5,25
|722.885.909
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,67
|358.946.503
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,27
|2.052.312.002
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|407.093.360
|% -0,66
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4688
|15,4824
|% 0,64
|
|Euro
|16,0409
|16,0630
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,7720
|18,8661
|% 0,51
|
|Frank
|15,3599
|15,4525
|% 0,73
|
|Riyal
|4,1114
|4,1321
|% 0,73
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-15,52
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.144
|-58,00
|
|Tam
|6.031
|6.186
|-53,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-25,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,88
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,66
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 07 artarak (% 0.04 ) 2, 663
-
16:38
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KNFRT, KRONT
-
16:38XU100
Endeks 2, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 22, 826.00 milyon TL de
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16:38ISSEN
Yüzde 4.54 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 181 adet işlem
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16:37BSOKE
Yüzde 4.47 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 200, 121 adet işlem