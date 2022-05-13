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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.05.2022 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 02.02.2016 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 02.02.2016 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yö
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 41,80 40.404.202 % 10,00  
KNFRT 6,60 19.535.165 % 10,00  
ULUUN 12,55 270.689.550 % 9,99  
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
IMASM 32,06 5.062.755 % 9,95  
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Dolar 15,4688 15,4824 % 0,64  
Euro 16,0409 16,0630 % 0,36  
Sterlin 18,7720 18,8661 % 0,51  
Frank 15,3599 15,4525 % 0,73  
Riyal 4,1114 4,1321 % 0,73  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -15,52  
Altın Gr. 896 896 -3,77  
Cumhuriyet 6.052 6.144 -58,00  
Tam 6.031 6.186 -53,28  
Yarım 2.915 2.992 -25,78  
Çeyrek 1.462 1.496 -12,88  
Gümüş.Ons 20,68 20,71 0,01  
Gümüş Gr. 10,20 10,22 -0,00  
B. Petrol 110 110 2,66  
Seans Raporu 16:23
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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