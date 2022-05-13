***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 16:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 15.03.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 15.03.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.03.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 15.03.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 15.03.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 15.03.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 15.03.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türe
16:502.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,06
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:5015,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:5016,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:50896,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 896,87
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KNFRT
|6,60
|24.264.526
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.787.425
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.655.830
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.161.820
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.886.463
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.803.189
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.555.360
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.775.886
|% -9,95
|
|THYAO
|42,14
|2.877.860.937
|% 0,67
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|SISE
|19,76
|1.763.708.299
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,59
|1.122.154.220
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,30
|1.029.425.887
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,82
|1.010.338.569
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,68
|401.676.157
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|784.311.922
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,27
|2.266.577.472
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|469.145.664
|% -0,66
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4648
|15,4717
|% 0,57
|
|Euro
|16,0612
|16,0828
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8593
|% 0,48
|
|Frank
|15,3527
|15,4451
|% 0,68
|
|Riyal
|4,1112
|4,1318
|% 0,72
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-10,07
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-41,00
|
|Tam
|6.043
|6.199
|-40,74
|
|Yarım
|2.921
|2.999
|-19,71
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-9,85
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,04
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,99
|