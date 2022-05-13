***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile - Fon portföyünde, yabancı ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. - Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye?de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası, işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. - Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ikraz iştirak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediye bağlı menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı yapılandırılmış yatırım araçları ile kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne izahnamede yer alan varlıklara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının yanı sıra, petrole, tarım ürünlerine, finansal endekslere, değerli metallere, endüstriyel metallere, enerjiye ve diğer emtialara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon, tüm para birimleri cinsinden olan yerli ve/veya yabancı her türlü yatırım aracına yatırım yapabilecektir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 07.01.2022 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 07.01.2022 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 07.01.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi/Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 07.01.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 07.01.2022 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 07.01.2022 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 07.01.2022 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 07.01.2022 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 07.01.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKaan Rota 14.03.2022 2017 - 2019 QNB Finansbank A.Ş. - Hazine Yetkili 2019 - 2022 QNB Finansbank A.Ş. - Hazine Yönetmeni 2022 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıToygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi – Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030201BIST