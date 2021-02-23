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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.02.2021 10:39


tinaden kurulacak olan Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911613


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SAYAS 19,27 51.514.353 % 9,99  
MERIT 342,80 6.277.011 % 9,98  
KSTUR 286,50 724.272 % 9,98  
TACTR 29,14 294.227 % 9,96  
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12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 1,16  
Altın Gr. 408 408 0,08  
Cumhuriyet 2.708 2.749 52,00  
Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 28,09 28,13 -0,18  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,05  
B. Petrol 65,44 65,44 1,08  
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