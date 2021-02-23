***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2021 10:39
tinaden kurulacak olan Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911613
BIST
12:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -25,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:007,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:008,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:00408,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,60
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SAYAS
|19,27
|51.514.353
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|TKNSA
|18,09
|82.081.754
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|9.207.787
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SRVGY
|106,20
|6.295.543
|% -9,92
|
|KAPLM
|25,78
|1.409.834
|% -9,92
|
|SASA
|36,44
|1.177.080.083
|% -9,67
|
|KOZAL
|135,60
|764.271.030
|% -2,09
|
|SISE
|7,37
|698.544.515
|% -1,21
|
|GUBRF
|80,55
|655.959.113
|% 2,81
|
|PETKM
|5,18
|561.445.741
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,37
|435.290.802
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|172.832.469
|% -2,70
|
|PETKM
|5,18
|561.445.741
|% 1,17
|
|TSKB
|1,75
|172.980.007
|% -1,69
|
|KARSN
|5,33
|528.497.207
|% -4,48
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0270
|7,0343
|% 0,19
|
|Euro
|8,5447
|8,5506
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,8622
|9,9116
|% 0,25
|
|Frank
|7,7823
|7,8292
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8675
|1,8769
|% 0,10
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|1,16
|
|Altın Gr.
|408
|408
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|1,08
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 99 kaybederek (% -0.62 ) 1, 595
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, SKBNK
-
12:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, KOZAL, TRKCM
-
12:15XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 14, 811.00 milyon TL de
-
12:15ETYAT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 377 adet işlem