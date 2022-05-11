***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2022 10:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21050 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029105
BIST
12:352.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,45
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:3515,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0720
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:3516,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1403
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:35911,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 911,72
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ULUUN
|10,38
|69.222.673
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.658.450
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.673.248
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.719.935
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.398.469
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.424.698
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|110.460.195
|% -9,98
|
|CUSAN
|9,88
|25.419.244
|% -9,94
|
|LIDFA
|6,90
|40.037.391
|% -9,92
|
|THYAO
|42,42
|1.359.711.935
|% 0,52
|
|SISE
|20,10
|1.015.855.504
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,56
|892.492.865
|% -0,06
|
|SAHOL
|20,84
|760.732.934
|% 1,66
|
|TUPRS
|248,30
|661.210.608
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,75
|311.487.984
|% -0,72
|
|PETKM
|10,36
|646.043.769
|% 1,77
|
|ODAS
|2,52
|151.430.438
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,43
|265.563.410
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,82
|287.415.963
|% -0,62
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3046
|15,3183
|% 0,47
|
|Euro
|16,1950
|16,2228
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,9096
|19,0044
|% 0,87
|
|Frank
|15,4283
|15,5212
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0718
|4,0923
|% 0,34
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,48
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,12
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.132
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,46
|