***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 11:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-22920 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Soykan Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038852
BIST
11:292.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
11:2917,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3709
En Düşük
17,3014
11:2918,2474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0827
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2378
11:291.025,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.025,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|SILVR
|22,06
|10.137.516
|% 9,32
|
|MAKIM
|14,06
|267.221.015
|% 9,25
|
|GESAN
|36,38
|101.109.323
|% 7,95
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|863.564.053
|% 0,19
|
|EREGL
|28,06
|435.604.882
|% -0,50
|
|SISE
|22,12
|397.092.610
|% -0,36
|
|ODAS
|3,23
|383.099.261
|% 2,54
|
|SASA
|45,54
|358.342.314
|% 0,98
|
|ODAS
|3,23
|383.099.261
|% 2,54
|
|EKGYO
|2,64
|111.258.519
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,90
|200.199.987
|% -0,41
|
|KARSN
|7,58
|242.354.630
|% 1,20
|
|TSKB
|2,28
|54.524.502
|% 0,88
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3611
|17,3660
|% 0,15
|
|Euro
|18,2284
|18,2474
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,0880
|21,1937
|% -0,42
|
|Frank
|17,8978
|18,0056
|% -0,29
|
|Riyal
|4,6143
|4,6375
|% 0,26
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.805
|6.901
|-17,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,70
|