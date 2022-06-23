***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-22920 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Dapei Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038853
BIST
11:502.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,76
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
11:5017,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0304
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
11:5018,2576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0725
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
11:501.023,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.023,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|283.200.625
|% 9,95
|
|SILVR
|22,00
|10.641.781
|% 9,02
|
|BERA
|14,14
|212.814.978
|% 7,04
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,10
|940.257.105
|% 0,10
|
|SASA
|45,92
|481.099.718
|% 1,82
|
|SISE
|22,04
|474.478.698
|% -0,72
|
|EREGL
|28,06
|473.570.738
|% -0,50
|
|ODAS
|3,22
|417.263.916
|% 2,22
|
|ODAS
|3,22
|417.263.916
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,64
|129.883.462
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|209.501.002
|% -0,20
|
|KARSN
|7,57
|268.905.169
|% 1,07
|
|TSKB
|2,28
|71.798.410
|% 0,88
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3622
|17,3702
|% 0,18
|
|Euro
|18,2318
|18,2576
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,1031
|21,2089
|% -0,35
|
|Frank
|17,8896
|17,9974
|% -0,33
|
|Riyal
|4,6143
|4,6375
|% 0,26
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.894
|-24,00
|
|Yarım
|3.337
|3.372
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,05
|