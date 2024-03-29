***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51840 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Fonun halka arz tarihi 24.04.2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264178BIST