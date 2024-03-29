***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2024 11:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51840 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Fonun halka arz tarihi 24.04.2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264178
BIST
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15:509.114
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,17
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5032,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0746
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5035,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0282
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:502.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ALVES
|63,25
|922.193.457
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.703.853
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.257.746
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|548.045.834
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.611.552
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.959.148
|% -9,94
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|THYAO
|297,00
|6.361.931.164
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|AGROT
|37,08
|2.581.206.369
|% 5,16
|
|AKBNK
|47,00
|2.278.127.916
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,90
|2.191.520.256
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,95
|1.090.645.542
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.179.432.036
|% 8,90
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3813
|32,3916
|% 0,23
|
|Euro
|35,0343
|35,0787
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|