***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.07.2020 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853687
BIST
12:44115.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -692,94
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.703
12:446,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
12:447,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6839
12:44394,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 394,27
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.891.325
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.154.995
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|8.418.572
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|NUHCM
|16,59
|6.276.626
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|AKGUV
|3,03
|17.526.708
|% -5,31
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,23
|1.198.232.655
|% -0,62
|
|ASELS
|32,88
|895.387.666
|% 1,23
|
|GARAN
|8,35
|647.331.490
|% -1,30
|
|ODAS
|2,59
|629.345.059
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,02
|584.841.604
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,23
|1.198.232.655
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|584.841.604
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|629.345.059
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,50
|300.460.048
|% 3,45
|
|KARSN
|3,03
|397.612.886
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4754
|8,5179
|% 0,01
|
|Frank
|7,2073
|7,2508
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,70
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,70
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|1,23
|