***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.05.2021 12:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934073
BIST
14:141.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:148,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:1410,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0491
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:14474,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,39
|Açılış
|: 474,15
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:14
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.823.040
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.070.062
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.704.552
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.847.314
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.247.224
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.979.779
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|655.651.436
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,36
|418.187.345
|% 2,79
|
|KOZAL
|112,90
|379.507.092
|% -0,09
|
|EREGL
|18,93
|373.695.941
|% -0,58
|
|SISE
|7,71
|368.785.484
|% 2,66
|
|YKBNK
|2,11
|195.212.998
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|132.585.061
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,91
|291.424.693
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,36
|418.187.345
|% 2,79
|
|DOHOL
|2,96
|159.892.045
|% 0,34
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,3004
|% 0,31
|
|Euro
|10,0090
|10,0197
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,4699
|11,5275
|% 0,61
|
|Frank
|9,0382
|9,0926
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2041
|2,2152
|% 0,19
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,15
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,19
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 57 artarak (% 0.79 ) 1, 468
-
14:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
14:28XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 8, 053.00 milyon TL de
-
14:28KONYA
Yüzde 7.16 oranında artışla 958.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 029 adet işlem