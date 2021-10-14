***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.10.2021 16:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği - Katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlara Tacirler Portföy eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970742
BIST
17:291.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:299,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1163
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1952
En Düşük
9,0704
17:2910,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1318
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:29529,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,41
|Açılış
|: 529,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RAYSG
|10,34
|4.723.259
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.373.940
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.544.389
|% 9,95
|
|ALCTL
|25,84
|42.492.894
|% 7,31
|
|SONME
|38,10
|1.269.937
|% 5,89
|
|BAYRK
|9,90
|15.191.581
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.132.258
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.533.229
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,63
|193.562.677
|% -9,03
|
|GARAN
|9,30
|1.139.944.503
|% -0,85
|
|FROTO
|171,50
|1.095.106.015
|% -3,43
|
|ASELS
|16,62
|1.053.265.946
|% 1,96
|
|TUPRS
|125,50
|762.578.809
|% 2,20
|
|THYAO
|14,36
|761.290.094
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,40
|366.256.597
|% 0,42
|
|GARAN
|9,30
|1.139.944.503
|% -0,85
|
|ODAS
|1,45
|159.750.214
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|360.911.766
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,83
|189.118.343
|% 0,55
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1918
|9,1939
|% 1,28
|
|Euro
|10,6670
|10,6754
|% 1,25
|
|Sterlin
|12,5294
|12,5922
|% 1,30
|
|Frank
|9,9012
|9,9609
|% 1,14
|
|Riyal
|2,4379
|2,4501
|% 0,99
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,39
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,48
|