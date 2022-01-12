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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

12.01.2022 17:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan değişiklik sonucu varlık tablosu maddesi (2.4) tadil metni.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993186


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5645 13,6172 % -1,37  
Euro 15,4782 15,5589 % -0,90  
Sterlin 18,5952 18,6884 % -0,83  
Frank 14,7871 14,8762 % -0,61  
Riyal 3,6184 3,6366 % -1,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 799 799 -10,10  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Seans Raporu 18:05
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