***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2021 17:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941111
BIST
17:031.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:038,6051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0310,4906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0142
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:03523,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,43
|Açılış
|: 523,51
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ATATP
|31,94
|22.977.700
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.293.767
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.346.198
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,83
|19.495.728
|% -9,46
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,78
|20.400.402
|% -7,64
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|130.472.880
|% -6,92
|
|GARAN
|8,33
|951.085.608
|% 0,48
|
|KOZAL
|126,60
|852.782.194
|% 1,04
|
|THYAO
|14,28
|784.607.969
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|481.700.361
|% 1,34
|
|SASA
|34,42
|466.752.725
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,27
|481.700.361
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|238.498.825
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|951.085.608
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|119.660.462
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|119.306.052
|% 1,44
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6002
|8,6023
|% -0,12
|
|Euro
|10,4851
|10,4885
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,1220
|12,1827
|% -0,42
|
|Frank
|9,5657
|9,6233
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2885
|2,3000
|% -0,05
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-11,14
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-4,73
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,29
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|-0,68
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:17ADESE
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 155, 329 adet işlem
-
17:16PARSN
Yüzde 5.02 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 835 adet işlem
-
17:15ICBCT
Yüzde 8.49 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 272, 177 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TTKOM, TKFEN
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.21 ) 1, 270