***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.10.2021 16:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970748
BIST
16:291.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:299,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0943
|Açılış
|: 9,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:2910,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1068
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:29530,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,14
|Açılış
|: 530,70
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:29
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.474.296
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,40
|147.447.539
|% 8,73
|
|RAYSG
|10,12
|2.352.723
|% 7,66
|
|AVHOL
|6,83
|10.690.945
|% 7,05
|
|BAYRK
|9,90
|15.175.523
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|3.761.976
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|GRNYO
|2,29
|1.620.749
|% -6,53
|
|PRKAB
|18,06
|117.571.101
|% -6,42
|
|GARAN
|9,31
|981.090.093
|% -0,75
|
|ASELS
|16,58
|957.791.914
|% 1,72
|
|FROTO
|169,70
|873.374.309
|% -4,45
|
|THYAO
|14,39
|674.324.266
|% 0,91
|
|TUPRS
|125,30
|654.204.153
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,40
|350.439.368
|% 0,42
|
|GARAN
|9,31
|981.090.093
|% -0,75
|
|ODAS
|1,44
|151.649.311
|% -2,70
|
|VAKBN
|3,43
|326.375.802
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,84
|154.107.729
|% 1,10
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1659
|9,1719
|% 1,04
|
|Euro
|10,6434
|10,6504
|% 1,01
|
|Sterlin
|12,5378
|12,6006
|% 1,37
|
|Frank
|9,9177
|9,9774
|% 1,30
|
|Riyal
|2,4390
|2,4512
|% 1,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,45
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.491
|3.579
|58,86
|
|Yarım
|1.687
|1.731
|28,47
|
|Çeyrek
|846
|866
|14,23
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
Seans Raporu
16:29
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16:42KZBGY
Yüzde 8.80 oranında artışla 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 819, 047 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 16 artarak (% 0.08 ) 1, 521
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16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
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16:41XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 692.00 milyon TL de
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16:41MERIT
Yüzde 5.64 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 389 adet işlem