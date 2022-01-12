***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2022 17:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993187
BIST
17:492.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:4913,7031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1038
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:4915,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0575
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:49806,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,79
|Açılış
|: 806,92
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:46
|DOBUR
|118,80
|26.072.945
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.703.321
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.020.925
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,12
|72.293.450
|% -9,45
|
|GEDZA
|19,30
|44.980.253
|% -8,53
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|333,20
|41.813.659
|% -4,80
|
|KRDMD
|12,98
|6.520.005.443
|% 2,69
|
|SISE
|15,32
|3.313.580.815
|% 3,79
|
|THYAO
|26,84
|2.637.483.478
|% -0,22
|
|EREGL
|31,70
|2.389.214.980
|% -0,19
|
|GARAN
|11,87
|1.772.482.266
|% 0,76
|
|KRDMD
|12,98
|6.520.005.443
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,88
|1.597.893.854
|% 3,47
|
|SISE
|15,32
|3.313.580.815
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,38
|357.873.291
|% 0,42
|
|GARAN
|11,87
|1.772.482.266
|% 0,76
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6818
|13,7029
|% -0,75
|
|Euro
|15,6325
|15,6464
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7665
|18,8606
|% 0,09
|
|Frank
|14,9085
|14,9983
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6530
|3,6713
|% -0,32
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,19
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,07
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|0,68
|
Seans Raporu
17:46
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-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem