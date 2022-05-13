***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.05.2022 17:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030315
BIST
17:262.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,17
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
17:2615,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
17:2616,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1002
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
17:26903,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,76
|Açılış
|: 903,36
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|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GZNMI
|40,48
|106.093.623
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.463.073
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.888.790
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|298.305.650
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|143.103.844
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.753.513
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.823.654
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|224.564.507
|% -9,95
|
|THYAO
|42,12
|3.071.380.954
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,27
|2.560.848.967
|% 1,69
|
|SISE
|19,77
|1.870.691.316
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,51
|1.236.052.538
|% -1,65
|
|TUPRS
|254,80
|1.093.715.251
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,80
|1.042.336.218
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,69
|449.848.257
|% 0,75
|
|KARSN
|5,28
|803.892.395
|% 3,53
|
|SAHOL
|19,27
|2.560.848.967
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,56
|509.868.106
|% -0,44
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4586
|15,4608
|% 0,50
|
|Euro
|16,0802
|16,1060
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,8232
|18,9176
|% 0,79
|
|Frank
|15,3738
|15,4665
|% 0,82
|
|Riyal
|4,1118
|4,1324
|% 0,74
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-8,71
|
|Altın Gr.
|901
|902
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.073
|6.229
|-10,35
|
|Yarım
|2.935
|3.013
|-5,01
|
|Çeyrek
|1.472
|1.507
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,50
|