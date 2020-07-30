***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 15:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864266
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,46
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|QNBFL
|179,60
|24.283.684
|% 9,98
|
|PEKGY
|11,15
|11.060.831
|% 9,96
|
|QNBFB
|88,95
|44.539.675
|% 9,95
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|YONGA
|27,80
|78.968
|% -2,93
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|KRGYO
|6,65
|55.134.971
|% 9,92
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|KRGYO
|6,65
|55.134.971
|% 9,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0520
|9,0974
|% 0,04
|
|Frank
|7,5979
|7,6436
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-18,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.938
|-0,80
|
|Tam
|2.970
|3.024
|-5,30
|
|Yarım
|1.442
|1.474
|-0,30
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,22
|5,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,63
|