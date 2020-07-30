***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 14:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864205
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35437,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,98
|Açılış
|: 437,63
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|GOZDE
|5,63
|40.834.726
|% -3,60
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|IHYAY
|1,57
|76.044.527
|% 9,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0527
|9,0981
|% 0,05
|
|Frank
|7,5993
|7,6451
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-19,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.941
|2,10
|
|Tam
|2.973
|3.027
|-2,30
|
|Yarım
|1.443
|1.475
|1,10
|
|Çeyrek
|724
|740
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,60
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